В Ладыжине прекратили действие ЧС, введенной еще в прошлом году после ударов рф

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"В Ладыжине завершены работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и прекращено действие режима "чрезвычайной ситуации военного характера регионального уровня", - отметил Борзов.

Детали

Такое решение утверждено 14 апреля областной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Глава ОВА указал, что несмотря на прекращение действия режима чрезвычайной ситуации в Ладыжине работы не заканчиваются. "Они будут проводиться в плановом режиме. В частности, это касается и тех, которые было невозможно провести зимой", - отметил он.

Ранее

В Ладыжине была введена чрезвычайная ситуация военного характера 28 ноября 2022 года. После вражеского ракетного обстрела Ладыжинской ТЭС возникла авария в сетях теплоснабжения города. Тогда Ладыжинскую ТЭС остановили. Это было единственное предприятие, которое подавало тепло в Ладыжин. 18 тысяч населения Винницкой области остались без отопления. Через несколько дней теплоснабжение восстановили.