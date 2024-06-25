У Києві таксиста підозрюють у спробі привласнити 400 тисяч гривень, які забула дружина зниклого безвісти військового
Київ • УНН
Водій однієї зі столичних служб таксі підозрюється у привласненні 400 тис. гривень, які в його машині забула дружина військового, що зник безвісти. Ці гроші були грошовою допомогою від держави родині зниклого військового.
У Києві повідомлено про підозру таксисту за те, що він привласнив 400 тис гривень, які в його машині забула дружина зниклого безвісти військового. Про це повідомив Офіс генерального прокурора, пише УНН.
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Повідомляється, що водієві таксі повідомлено про підозру у крадіжці грошей у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК України). 400 тисяч гривень в його таксі забула ружина безвісти зниклого військового.
За даними слідства, водій однієї з київських служб таксі приїхав на виклик до пасажирки. Після того як він доставив її до місця призначення, чоловік закінчив робочу зміну та поїхав додому. Згодом він отримав повідомлення від служби підтримки про те, що в автомобілі клієнтка забула свої речі.
Відкривши багажник автомобіля, чоловік виявив там коробку, яка була загорнута в харчову плівку. Розпакувавши коробку, таксист побачив у ній 400 тис грн. Це були гроші, які його пасажирка - дружина військового отримала від держави у зв’язку з тим, що її чоловік зник безвісти.
Водій таксі вирішив не віддавати коробку з грошима, тому повідомив менеджеру служби підтримки таксі, що забутих речей в автомобілі немає. Розуміючи, що гроші можуть шукати у нього, відвіз їх "на зберігання" своєму товаришу.
Правоохоронці Солом'янського управління поліції Києва знайшли гроші та повернули їх власниці.
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Служба безпеки України викрила ув'язненого Житомирської виправної колонії, який вимагав гроші у родичів полонених або зниклих безвісти на фронті українських військовослужбовців, обіцяючи посприяти у їх розшуку та поверненні додому.
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