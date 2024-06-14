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У Києві працівник столичного банку виніс з установи 400 тисяч доларів

У Києві працівник столичного банку виніс з установи 400 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 32045 перегляди

22-річний співробітник банку в Києві викрав 400 000 доларів США з установи, сховавши готівку в рюкзаку під час звичайної бухгалтерської процедури.

У столиці правоохоронці затримали 22-річного працівника банку, який виніс з установи в рюкзаку 400 тисяч доларів. Йому повідомили про підозру за незаконне збагачення. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Києві, пише УНН.

До поліції Києва надійшло повідомлення від охоронців однієї зі столичних фінансових установ про те, що вони виявили нестачу великої суми грошей. Співробітники Солом’янського управління поліції, прибувши на місце події, з’ясували, що до зникнення коштів причетний 22-річний працівник банку,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Виявилось, що під час чергової процедури обліку, підозрюваний скористався моментом й заховав до свого рюкзака 4 пакунки валюти готівкою та вийшов на обідню перерву. Пізніше, у той же день, в ході перерахунку інші співробітники банку виявили нестачу на суму близько 16 млн гривень.

Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення майна, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Слідство триває, поліцейські встановлюють місцезнаходження викрадених коштів.

Українець і троє грузинів пограбували обмінник і напали на конвоїрів у Польщі13.06.24, 17:23 • 22978 переглядiв

Ольга Розгон

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