В столице правоохранители задержали 22-летнего работника банка, который вынес из учреждения в рюкзаке 400 тысяч долларов. Ему сообщили о подозрении за незаконное обогащение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве, пишет УНН.

В полицию Киева поступило сообщение от охранников одного из столичных финансовых учреждений о том, что они обнаружили недостачу крупной суммы денег. Сотрудники Соломенского управления полиции, прибыв на место происшествия, выяснили, что к исчезновению средств причастен 22-летний работник банка, - говорится в сообщении.

Детали

Оказалось, что во время очередной процедуры учета, подозреваемый воспользовался моментом и спрятал в свой рюкзак 4 пакета валюты наличными и вышел на обеденный перерыв. Позже, в тот же день, в ходе пересчета другие сотрудники банка обнаружили недостачу на сумму около 16 млн гривен.

Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и, под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением в особо крупных размерах.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, ему грозит до двенадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается, полицейские устанавливают местонахождение похищенных средств.

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