У КВУ підрахували, скільки нардепів не голосували у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На пленарних засіданнях Верховної Ради у грудні в середньому були присутні 330 народних депутатів із 423, а 40 присутніх майже не голосували. Про це повідомив комітет виборців України, передає УНН.
“За місяць відбулося 11 пленарних засідань ВР, на яких в середньому були присутні 330 народних депутатів із 423”, — повідомили в КВУ.
Зазначається, що найкраще відвідували засідання депутати “Народного Фронту” та “Блоку Петра Порошенка”, найгірше — “Волі Народу”.
“В середньому на пленарних засіданнях ВР було зареєстровано 85% депутатів НФ (69 нардепів), 83% — БПП (114), 78% — ВО „Батьківщина“ (15), 76% — позафракційних (38), 75% — „Самопомочі“ (18), 72% — Радикальної партії Олега Ляшка (15), 70% — „Відродження“ (18), 69% — „Опозиційного блоку“ (29), 61% — „Волі Народу“ (10)”, — йдеться у повідомленні.
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За даними КВУ, частина нардепів були зареєстровані на засіданнях Ради, але ігнорували голосування. 40 народних депутатів майже не голосували в грудні, пропустивши понад 90% голосувань. Із них 13 є членами фракції “Опозиційний блок”, 11 — позафракційних, по 5 із ВО “Батьківщина” та БПП, по 2 із “Волі Народу” та НФ, по 1 із РПЛ та “Відродження”.
Серед нардепів, які майже не голосували: Євгеній Мураєв, Вадим Рабінович, Дмитро Ярош (не проголосували жодного разу за місяць), Олесь Довгий (11 голосувань), Юрій Бойко (19), Дмитро Добкін (20), Володимир Парасюк (24), Сергій Ківалов (29), Наталія Королевська (30).
Всього в грудні відбулося 426 голосувань, на яких було прийнято 21 законодавчий акт.