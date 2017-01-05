У квітні може запрацювати монетизована версія субсидій - А. Коболєв

Наразі в уряді розробляють механізм розрахунку за субсидією і подальше переведення коштів зі спецрахунків на власні рахунки споживачів.

“Якщо споживачу було нараховано 100 гривень, а він використав 80. І на моє глибоке переконання, і це підтверджує міжнародна практика, залишок 20 грн повинен бути переданий цьому споживачеві — як бонус за те, що він використав менше енергії, він зекономив,” — пояснив А.Коболєв.

Споживачі чи компанії теплокомуненерго просто перестали зменшувати споживання газу при підвищенні температури. Це дуже загрозлива тенденція, яка вказує на те, що зменшені стимули для економії і ці стимули треба повертати,“ — сказав голова “Нафтогазу”.

Як повідомляв УНН, уряд дозволив надавати субсидії на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком.