В апреле может заработать монетизированная версия субсидий - А. Коболев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Монетизированная версия субсидий может заработать уже в апреле этого года. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает УНН.
Сейчас в правительстве разрабатывают механизм расчета за субсидией и дальнейший перевод средств со спецсчетов на собственные счета потребителей.
"Если потребителю было начислено 100 гривен, а он использовал 80. И по моему глубокому убеждению, и это подтверждает международная практика, остаток 20 грн должен быть передан этому потребителю - как бонус за то, что он использовал меньше энергии, он сэкономил", - пояснил А.Коболев.
Потребители или компании теплокоммунэнерго просто перестали уменьшать потребление газа при повышении температуры. Это очень угрожающая тенденция, указывающая на то, что уменьшенные стимулы для экономии и эти стимулы надо возвращать", - сказал глава" Нафтогаза ".
Как сообщал УНН, правительство разрешило предоставлять субсидии на оплату услуг по управлению многоквартирным домом.