У квартирі Миколаєва знайшли тіло жінки у ванній кімнаті

"Повідомлення про виявлення тіла 31-річної потерпілої із зовнішніми ознаками насильницької смерті надійшло до поліції 25 липня ввечері від її матері. Жінка разом з другом прийшла відвідати доньку, коли та деякий час не відповідала на телефонні дзвінки. Вони і знайшли її мертвою у ванній кімнаті. Речі у квартирі були розкидані, порядок в оселі - порушений, зникли деякі особисті речі потерпілої", - йдеться в повідомленні.

У результаті спільних дій поліції, Служби безпеки України та прокуратури правоохоронці майже одразу встановили особу зловмисника, а затримали його наступного дня у Миколаєві. Зазначено, що військовий з'їздив у Херсонську область та повернувся, переймаючись тим, що його шукає керівництво військової частини й, можливо, інкримінуватиметься дезертирство.

"Ним (затриманим, - ред.) виявився 22-річний знайомий потерпілої, військовий, який у стані алкогольного сп'яніння через ревнощі задушив її, а потім ще й наніс декілька ножових поранень в область грудної клітини. Знаряддя злочину зловмисник помив та залишив на кухні, а з оселі забрав ноутбук та мобільний телефон, які потім продав, а отримані гроші витратив на поїздку додому у сусідню область", - уточнили в поліції.

Зі слів затриманого, причиною конфлікту з постраждалою, з якою він періодично зустрічався, стали ревнощі. Свою агресивну поведінку чоловік пояснив надмірною кількістю випитого алкоголю.

"Вживати спиртні напої пара почала з вечора напередодні, спочатку разом із друзями, потім вже пізно вночі вдома у потерпілої. Коли далі пити вона відмовилась, військовий продовжив у літньому кафе наодинці. Сварка, яка мала трагічні наслідки, виникла вже під ранок. Вживати спиртне зловмисник не припинив і дорогою додому, і в рідному селі. Протверезів вже на ранок у батьківському будинку. Після вчиненого злочину військовий не міг знайти свої документи, тому у пошуках перевернув усе в квартирі. Чому наповнив ванну водою та помістив туди вже бездиханне тіло знайомої, із його стверджень, сам взагалі не розуміє", - розповіли у ГУНП.

Правоохоронці встановили місце збуту викрадених ноутбука та планшета, які чоловік заклав, а також свідків, які упізнали затриманого. Нині ці речі з ломбарду вилучені.

Слідчі Центрального відділу поліції проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 115 і ч. 1 ст. 185 КК України "умисне вбивство" та "крадіжка". Триває слідство.

За скоєне затриманому у порядку ст. 208 КПК України зловмиснику загрожуватиме від 7 до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обиратиметься міра запобіжного заходу.

Нагадаємо, суд виніс вирок у резонансній справі про вбивство підлітком жінки-репетитора та заволодіння коштовними речами загиблої.