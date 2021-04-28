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У “Кузню на Рибальському” та “Богдан Моторс” прийшли з обшуками: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і підрозділах ПАТ "Богдан Моторс". Про це журналісту УНН повідомила речник ДБР Ольга Чиканова.

Цитата

“В рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, обладнання та послуг неналежної якості та по завищених цінах, ДБР проводить обшуки на ПрАТ “Завод Кузня на Рибальському” та підрозділах ПАТ “АК “Богдан Моторс”, - повідомили в ДБР.

Деталі

Наразі слідство вивчає обставини перевищення та зловживання владою посадовими особами Міноборони, що пов’язано із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг, а також постачання до підрозділів Збройних Сил України неякісної продукції, що не відповідає вимогам державних стандартів. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

Контекст

29 грудня 2020-го року господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про банкрутство Автомобільної компанії "Богдан Моторс", що входить в корпорацію Богдан.

У липні 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро здійснювали обшуки у приміщеннях ПАТ “Автомобільна Компанія “Богдан Моторс”. Обшук відбувався в межах розслідування кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем особами ПАТ „Укрексімбанк“ (100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів).

19 січня цього року Міністерство оборони України заявило про намір судитись з ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” через невчасне виготовлення та поставку середнього розвідувального корабля проєкту “Лагуна”.

У вересні 2019 року Печерський районний суд Києва арештовував завод “Кузня на Рибальському”, який раніше належав п’ятому президентові Петру Порошенку у рамках провадження щодо його купівлі-продажу.

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