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В "Кузню на Рыбацком" и "Богдан Моторс" пришли с обысками: что известно

В "Кузню на Рыбацком" и "Богдан Моторс" пришли с обысками: что известно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком" и подразделениях ПАО "Богдан Моторс". Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Цитата

"В рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам, ГБР проводит обыски на ЧАО "Завод Кузница на Рыбацком" и подразделениях ОАО "АК "Богдан Моторс", - сообщили в ГБР.

Детали

Следствие изучает обстоятельства превышения и злоупотребления властью должностными лицами Минобороны, что связано с безосновательным завышением стоимости товаров и услуг, а также поставки в подразделения Вооруженных Сил Украины некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Контекст

29 декабря 2020-го года хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве Автомобильной компании "Богдан Моторс", входящей в корпорацию Богдан.

В июле 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляли обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс". Обыск проходил в рамках расследования уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением лицами ПАО "Укрэксимбанк" (100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета министров).

19 января этого года Министерство обороны Украины заявило о намерении судиться с ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком" из-за несвоевременного изготовления и поставки среднего разведывательного корабля проекту "Лагуна".

В сентябре 2019 года Печерский районный суд Киева арестовывал завод "Кузница на Рыбацком", который ранее принадлежал пятому президенту Петру Порошенко в рамках производства по его купли-продажи.

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