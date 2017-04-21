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У Курській області виникла пожежа на складі боєприпасів

У Курській області виникла пожежа на складі боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Велика пожежа виникла на території військової частини в Курській області Російської Федерації, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"У населеному пункті Калино Курського району Курської області на території військової частини 45119 сталося загоряння в сховищі стрілецьких боєприпасів", - повідомили у регіональному Управлінні МНС.

Зазначається також, що загрози населенню немає.

Наразі на місце події направлені пожежно-рятувальні підрозділи.

Також у МНС повідомили, що гасіння пожежі здійснюється за підвищеним рівням складності.

Нагадаємо, 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони України у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

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