У Курській області виникла пожежа на складі боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Велика пожежа виникла на території військової частини в Курській області Російської Федерації, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У населеному пункті Калино Курського району Курської області на території військової частини 45119 сталося загоряння в сховищі стрілецьких боєприпасів", - повідомили у регіональному Управлінні МНС.
Зазначається також, що загрози населенню немає.
Наразі на місце події направлені пожежно-рятувальні підрозділи.
Також у МНС повідомили, що гасіння пожежі здійснюється за підвищеним рівням складності.
Нагадаємо, 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони України у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.