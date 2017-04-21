В Курской области возник пожар на складе боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Крупный пожар возник на территории воинской части в Курской области Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"В населенном пункте Калина Курского района Курской области на территории воинской части 45119 произошло возгорание в хранилище стрелковых боеприпасов", - сообщили в региональном Управлении МЧС.
Отмечается также, что угрозы населению нет.
Сейчас на место происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.
Также в МЧС сообщили, что тушение пожара осуществляется по повышенным уровням сложности.
Напомним, 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны Украины в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.