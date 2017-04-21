В Курской области возник пожар на складе боеприпасов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35461 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100802 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153064 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115089 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115730 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112101 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103989 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106977 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103489 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152750 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Курской области возник пожар на складе боеприпасов

В Курской области возник пожар на складе боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 14830 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Крупный пожар возник на территории воинской части в Курской области Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"В населенном пункте Калина Курского района Курской области на территории воинской части 45119 произошло возгорание в хранилище стрелковых боеприпасов", - сообщили в региональном Управлении МЧС.

Отмечается также, что угрозы населению нет.

Сейчас на место происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.

Также в МЧС сообщили, что тушение пожара осуществляется по повышенным уровням сложности.

Напомним, 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны Украины в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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