У КСУ розповіли, як просувається розгляд мовного закону Ківалова-Колісніченка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Конституційний суд у закритому режимі майже щотижня розглядає справу щодо конституційності положень закону "Про засади державної мовної політики", але коли оголосить рішення, спрогнозувати важко. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомили у прес-службі КСУ.
"Конституційний суд майже щотижня проводить засідання у справі щодо конституційності положень закону "Про засади державної мовної політики" за конституційним поданням 57 народних депутатів", - повідомили у прес-службі КСУ.
У прес-службі додали, що доповідачем у цій справі виступає суддя Конституційного суду Ігор Сліденко.
"Засідання відбуваються у закритому режимі і зараз важко сказати, коли КСУ оголосить своє рішення", - сказали у прес-службі.
У грудні Конституційний суд України повідомив, що перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення й ухвалення рішення у цій справі.
Перед цим на відкритому засіданні суд завершив дослідження матеріалів справи у формі усного слухання щодо конституційності закону.
Верховна Рада України проголосувала за скасування мовного закону ще 23 лютого 2014 року, однак Президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон далі чинний.
Як повідомляв УНН, КСУ залучив як свідків А.Яценюка та А.Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка.