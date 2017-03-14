У КСУ розповіли, як просувається розгляд мовного закону Ківалова-Колісніченка

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Конституційний суд у закритому режимі майже щотижня розглядає справу щодо конституційності положень закону "Про засади державної мовної політики", але коли оголосить рішення, спрогнозувати важко. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомили у прес-службі КСУ.

"Конституційний суд майже щотижня проводить засідання у справі щодо конституційності положень закону "Про засади державної мовної політики" за конституційним поданням 57 народних депутатів", - повідомили у прес-службі КСУ.

У прес-службі додали, що доповідачем у цій справі виступає суддя Конституційного суду Ігор Сліденко.

"Засідання відбуваються у закритому режимі і зараз важко сказати, коли КСУ оголосить своє рішення", - сказали у прес-службі.

У грудні Конституційний суд України повідомив, що перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення й ухвалення рішення у цій справі.

Перед цим на відкритому засіданні суд завершив дослідження матеріалів справи у формі усного слухання щодо конституційності закону.

Верховна Рада України проголосувала за скасування мовного закону ще 23 лютого 2014 року, однак Президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон далі чинний.

Як повідомляв УНН, КСУ залучив як свідків А.Яценюка та А.Парубія у справі про закон Ківалова-Колісніченка.

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