У Кропивницькому засудили жінку за отруєння безпритульних собак
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Суд у Кропивницькому оголосив вирок у справі обвинуваченої в масових вбивствах безпритульних собак, передає кореспондент УНН.
Жінці призначили 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Таким чином, засуджена має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти його у разі зміни місця проживання та роботи.
Свою провину кропивничанка повністю визнала і розповіла, що про спосіб боротьби з безпритульними тваринами знайшла в інтернеті: купувала ліки і давала тваринам разом з ковбасою.
Як вони помирали – не дивилася. Чинила так, оскільки боялася за своє здоров'я, а також безпеку своїх рідних, адже, за її словами, на мікрорайоні багато агресивних собак. Раніше собаки кусали її матір і сина.
"Це ж безпритульні собаки, вони ніякої користі не несуть", – сказала жінка во время судебного заседания.
Нагадаємо, у Кропивницькому поліцейські з допомогою волонтерів та громадськості встановили особу жінки, яка може бути причетною до отруєння безпритульних собак. З'ясувалося, що вона купувала лікарський препарат, який використовувала як отруту, в одній із аптек. Потім додавала його до харчів і підгодовувала ними тварин.