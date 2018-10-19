У Кропивницькому засудили жінку за отруєння безпритульних собак

Жінці призначили 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Таким чином, засуджена має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти його у разі зміни місця проживання та роботи.

Свою провину кропивничанка повністю визнала і розповіла, що про спосіб боротьби з безпритульними тваринами знайшла в інтернеті: купувала ліки і давала тваринам разом з ковбасою.

Як вони помирали – не дивилася. Чинила так, оскільки боялася за своє здоров'я, а також безпеку своїх рідних, адже, за її словами, на мікрорайоні багато агресивних собак. Раніше собаки кусали її матір і сина.

"Це ж безпритульні собаки, вони ніякої користі не несуть", – сказала жінка во время судебного заседания.

Нагадаємо, у Кропивницькому поліцейські з допомогою волонтерів та громадськості встановили особу жінки, яка може бути причетною до отруєння безпритульних собак. З'ясувалося, що вона купувала лікарський препарат, який використовувала як отруту, в одній із аптек. Потім додавала його до харчів і підгодовувала ними тварин.