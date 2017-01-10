У Кропивницькому ветерани-визволителі міста отримали від міської влади матеріальну допомогу
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 січня. УНН. Напередодні дня визволення міста від нацистської окупації, міський голова Кропивницького вручив грошову допомогу у розмірі одна тисяча гривень ветеранам-визволителям міста. Про це УНН-Центр повідомили у Кіровоградській міській раді.
У Кропивницькому зараз проживають п’ятеро ветеранів-визволителів: Катерина Бодялова, Іван Братушко, Валентина Долженко, Марія Майданюк та Раїса Микуленко.
Посадовці вітаючи ветеранів вручили їм також квіти та пакунки зі смаколиками до різдвяного столу.
Ще троє визволителів отримали Почесну грамоту міської ради та виконавчого комітету.