У Кропивницькому ветерани-визволителі міста отримали від міської влади матеріальну допомогу

У Кропивницькому зараз проживають п’ятеро ветеранів-визволителів: Катерина Бодялова, Іван Братушко, Валентина Долженко, Марія Майданюк та Раїса Микуленко.

Посадовці вітаючи ветеранів вручили їм також квіти та пакунки зі смаколиками до різдвяного столу.

Ще троє визволителів отримали Почесну грамоту міської ради та виконавчого комітету.