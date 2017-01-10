В Кропивницком ветераны-освободители города получили от городских властей материальную помощь
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 января. УНН. Накануне дня освобождения города от нацистской оккупации, мэр Кропивницкого вручил денежную помощь в размере тысячи гривен ветеранам-освободителям города. Об этом УНН-Центр сообщили в Кировоградском городском совете.
В Кропивницком сейчас проживают пять ветеранов-освободителей Екатерина Бодялова, Иван братушки, Валентина Долженко, Мария Майданюк и Раиса Микуленко.
Чиновники приветствуя ветеранов вручили им также цветы и пакеты с вкусностями к рождественскому столу.
Еще трое освободителей получили Почетную грамоту городского совета и исполнительного комитета.