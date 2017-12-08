У Кропивницькому вбили жінку, після чого тіло спалили
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час конфліктної ситуації 31-річний раніше судимий житель Кропивницького до смерті побив 31-річну знайому. Аби приховати сліди злочину, чоловік примусив свого родича вивезти та спалити тіло потерпілої. Про це повідомила прес-служба Нацполіції в області, передає УНН.
“До Кропивницького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території лісосмуги було виявлено обгорілий труп жінки зі слідами насильницької смерті. Поліцейські виїхали на місце події. У результаті проведення слідчих дій було встановлено, що того дня підозрюваний прийшов у гості до родичів. Компанія розпивала спиртні напої. Раптом між зловмисником та однією із гостей виникла сварка. Чоловік наніс жінці тілесні ушкодження, від отримання яких потерпіла померла”, — повідомили в прес-службі.
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Аби знищити сліди злочину, громадянин примусив свого родича позбутися тіла убитої й наказав вивезти його та спалити. Однак уникнути відповідальності зловмиснику не вдалося.
На території домоволодіння працівники поліції виявили та вилучили речові докази кримінального правопорушення — одяг потерпілої.
Особу затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Триває розслідування.
Як повідомляв УНН, у магазині на Львівщині вбили двох людей.
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