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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 6262 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 18972 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 99028 просмотра

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10 марта, 18:32 • 109810 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130312 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106459 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108102 просмотра

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В Кропивницком убили женщину, после чего тело сожгли

В Кропивницком убили женщину, после чего тело сожгли

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во время конфликтной ситуации 31-летний ранее судимый житель Кропивницкого до смерти избил 31-летнюю знакомую. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина заставил своего родственника вывезти и сжечь тело потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в области, передает УНН.

“В Кропивницкоий отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории лесополосы было обнаружено обгоревший труп женщины со следами насильственной смерти. Полицейские выехали на место происшествия. В результате проведения следственных действий было установлено, что в тот день подозреваемый пришел в гости к родственникам. Компания распивала спиртные напитки. Вдруг между злоумышленником и одной из гостей возникла ссора. Мужчина нанес женщине телесные повреждения, от получения которых потерпевшая скончалась”, — сообщили в пресс-службе.

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Чтобы уничтожить следы преступления, гражданин заставил своего родственника избавиться от тела убитой и приказал вывезти его и сжечь. Однако избежать ответственности злоумышленнику не удалось.

На территории домовладения работники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства уголовного преступления — одежда потерпевшей.

Лицо задержано в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Продолжается расследование.

Как сообщал УНН, в магазине во Львовской области убили двух человек.

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