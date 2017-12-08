В Кропивницком убили женщину, после чего тело сожгли
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во время конфликтной ситуации 31-летний ранее судимый житель Кропивницкого до смерти избил 31-летнюю знакомую. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина заставил своего родственника вывезти и сжечь тело потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в области, передает УНН.
“В Кропивницкоий отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории лесополосы было обнаружено обгоревший труп женщины со следами насильственной смерти. Полицейские выехали на место происшествия. В результате проведения следственных действий было установлено, что в тот день подозреваемый пришел в гости к родственникам. Компания распивала спиртные напитки. Вдруг между злоумышленником и одной из гостей возникла ссора. Мужчина нанес женщине телесные повреждения, от получения которых потерпевшая скончалась”, — сообщили в пресс-службе.
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Чтобы уничтожить следы преступления, гражданин заставил своего родственника избавиться от тела убитой и приказал вывезти его и сжечь. Однако избежать ответственности злоумышленнику не удалось.
На территории домовладения работники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства уголовного преступления — одежда потерпевшей.
Лицо задержано в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Продолжается расследование.
Как сообщал УНН, в магазине во Львовской области убили двух человек.
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