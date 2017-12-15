У Кропивницькому в рамках декомунізації перейменували інститут
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 грудня. УНН. 14 грудня поточного року, в рамках декомунізації Кіровоградський інститут комерції змінив назву на Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив Ігор Василенко, в.о. ректора закладу, передає УНН.
“Це пов’язано із законом про декомунізацію, але ми вирішили більш кардинально підійти до цього питання і змінити назву не тільки для того, щоб виконати закон, а для того, щоб взагалі змінити підхід до системи навчання і все це закласти в назву нашого інституту”, — сказав Ігор Василенко.
Також він додав, що зміна назви пов’язана в тому числі з новим етапом в розвитку інституту, а саме з тим, що в закладу з’явився новий інвестор, який готовий вкладати кошти в якісну освіту.
“Ми в свою чергу повинні впроваджувати нові технології, які будуть максимально наближені до потреб реального сектору економіки. Саме зараз ми займаємось впровадженням дуальної системи освіти”, — відзначив Василенко.
Як повідомляв УНН, у зв’язку з декомунізацією було перейменовано 19 залізничних станцій.