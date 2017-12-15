В Кропивницкому в рамках декоммунизации переименовали институт
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 декабря. УНН. 14 декабря текущего года, в рамках декоммунизации Кировоградский институт коммерции изменил название на Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил Игорь Василенко, и.о. ректора заведения, передает УНН.
"Это связано с законом о декоммунизации, но мы решили более кардинально подойти к этому вопросу и изменить название не только для того, чтобы выполнить закон, а для того, чтобы вообще изменить подход к системе обучения и все это заложить в название нашего института", - сказал Игорь Василенко.
Также он добавил, что смена названия связана в том числе с новым этапом в развитии института, а именно с тем, что у заведения появился новый инвестор, который готов вкладывать средства в качественное образование.
"Мы в свою очередь должны внедрять новые технологии, которые будут максимально приближены к потребностям реального сектора экономики. Именно сейчас мы занимаемся внедрением дуальной системы образования", - отметил Василенко.
Как сообщал УНН, в связи с декоммунизацией было переименовано 19 железнодорожных станций.