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У Кропивницькому в колодязi теплотраси виявили тiло чоловiка

У Кропивницькому в колодязi теплотраси виявили тiло чоловiка

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Кропивницькому в оглядовому колодязi теплотраси горiло смiття. Пiд час гасiння пожежi рятувальники виявили тiло загиблого чоловiка. Про це УНН повідомили у ДСНС Кіровоградської області.

"Сьогодні, 1 лютого, о 01:16, до Служби порятунку "101" надiйшло повiдомлення про задимлення в дев’ятиповерховому житловому будинку по вул. Попова в обласному центрi. Прибувши на мiсце подiї, рятувальники загоряння у будинку не виявили, але пiд час проведення розвiдки вогнеборцi встановили осередок пожежi. Як з’ясувалось, неподалiк вiд багатоповерхiвки в оглядовому колодязi теплотраси горiло 4 м2 смiття. Пiд час гасiння пожежi рятувальники виявили тiло загиблого чоловiка, особу якого наразi встановлюють", - йдеться в повідомленні.

Силами вогнеборцiв о 02:50 займання лiквiдували. До гасiння пожежi залучались 11 чоловiк особового складу та чотири одиницi технiки першого Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький. Причину пожежi встановлюють фахiвцi.

Нагадаємо, у приміщенні невикористаної автоматичної телефонної станції в Харкові знайшли труп чоловіка.

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