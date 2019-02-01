В Кропивницком в колодце теплотрассы обнаружили тело мужчины
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Кропивницком в смотровой колодца теплотрассы горел мусор. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом УНН сообщили в ГСЧС Кировоградской области.
"Сегодня, 1 февраля, в 01:16, в Службу спасения "101" поступило сообщение о задымлении в девятиэтажном жилом доме по ул. Попова в областном центре. Прибыв на место происшествия, спасатели возгорания в доме не обнаружили, но во время проведения разведки пожарники установили очаг пожара. Как выяснилось, неподалеку от многоэтажки в смотровой колодца теплотрассы горел 4 м2 мусора. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, личность которого на данный момент устанавливают", - говорится в сообщении.
Силами пожарников в 02:50 возгорание ликвидировали. К тушению пожара привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы техники первого Государственного пожарно-спасательного отряда г. Кропивницкий. Причину пожара устанавливают специалисты.
Напомним, в помещении неиспользованной автоматической телефонной станции в Харькове нашли труп мужчины.