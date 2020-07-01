У Кропивницькому у прокурора вкрали барсетку з грошима

Співробітник місцевої прокуратури, з його слів, залишив барсетку на лавці біля під’їзду житлового будинку. Через 20 хвилин чоловік повернувся за нею, але сумки вже не було.

Відповідно до заяви потерпілого, у барсетці було близько 20 тисяч гривень, банківські картки, документи на авто, службове посвідчення.

Поліція проводить розслідування та шукає того, хто заволодів речами.

Нагадаємо, на Луганщині обікрали прокурора.