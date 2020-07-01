У Кропивницькому у прокурора вкрали барсетку з грошима
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Кропивницькому невідомі обікрали прокурора. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Співробітник місцевої прокуратури, з його слів, залишив барсетку на лавці біля під’їзду житлового будинку. Через 20 хвилин чоловік повернувся за нею, але сумки вже не було.
Відповідно до заяви потерпілого, у барсетці було близько 20 тисяч гривень, банківські картки, документи на авто, службове посвідчення.
Поліція проводить розслідування та шукає того, хто заволодів речами.
Нагадаємо, на Луганщині обікрали прокурора.