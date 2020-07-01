В Кропивницком у прокурора украли барсетку с деньгами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Кропивницком неизвестные обокрали прокурора. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Сотрудник местной прокуратуры, по его словам, оставил барсетку на скамейке у подъезда жилого дома. Через 20 минут мужчина вернулся за ней, но сумки уже не было.
Согласно заявлению потерпевшего, в барсетке было около 20 тысяч гривен, банковские карточки, документы на автомобиль, служебное удостоверение.
Полиция проводит расследование и ищет того, кто завладел вещами.
Напомним, в Луганской области обокрали прокурора.