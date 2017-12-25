У Кропивницькому та Запоріжжі горіли торгові павільйони
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. В ніч на 25 грудня у двох областях України горіли торгівельні точки. Пожежі сталися у м.Кропивницький та у смт Веселе Запорізької області. Наразі обидві пожежі ліквідовано, на місці подій ніхто не постраждав, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС.
Вночі напередодні Різдва в місті Кропивницькому до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вул. Попова. За інформацією рятувальників, пожежа охопила 4 торговельні павільйони площею 150 м кв.
Силами пожежу було локалізовано о 05:05 та о 06:27 – ліквідовано. До гасіння було залучено 6 одиниць техніки, 22 членів особового складу 1-го Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький. Травмованих та загиблих немає. Наразі причину пожежі встановлюють фахівці.
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Окрім того, 25 грудня о 03:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у торгівельному павільйоні по вул. Першотравнева смт Веселе Запорізької області. На місці рятувальники встановили, що горять торгівельні прилади, продуктові товари, горюча упаковка на загальній площі 75 кв.м.
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Ліквідація пожежі ускладнювалась через пластикове облицювання павільйону, яке спричинило сильне задимлення. Вогнеборцям довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі. О 3:25 рятувальники локалізували пожежу, а о 05:30 ліквідували. Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 вогнеборця. Внаслідок події ніхто не постраждав.