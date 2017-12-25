У Кропивницькому та Запоріжжі горіли торгові павільйони

КИЇВ. 25 грудня. УНН. В ніч на 25 грудня у двох областях України горіли торгівельні точки. Пожежі сталися у м.Кропивницький та у смт Веселе Запорізької області. Наразі обидві пожежі ліквідовано, на місці подій ніхто не постраждав, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС.