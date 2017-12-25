В Кропивницкому и Запорожье горели торговые павильоны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В ночь на 25 декабря в двух областях Украины горели торговые точки. Пожары произошли в г.Кропивницким и в пгт Веселое Запорожской области. Сейчас оба пожара ликвидировано, на месте событий никто не пострадал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС.
Ночью накануне Рождества в городе Кропивницкому в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Попова. По информации спасателей, пожар охватил 4 торговые павильоны площадью 150 м кв.
Спасателями пожар был локализован в 05:05 и в 6:27 - ликвидирован. К тушению были привлечены 6 единиц техники, 22 членов личного состава 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда г.. Кропивницкий. Травмированных и погибших нет. Сейчас причину пожара устанавливают специалисты.
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Кроме того, 25 декабря в 03:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне по ул. Первомайская пгт Веселое Запорожской области. На месте спасатели установили, что горят торговые приборы, продуктовые товары на общей площади 75 кв.м.
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Ликвидация пожара осложнялась из-за пластиковой облицовке павильона, повлекшее сильное задымление. Пожарным пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. В 3:25 спасатели локализовали пожар, а в 05:30 ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.