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У Кропивницькому СБУ викрила привласнення бюджетних коштів при дорожніх роботах

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою викрили у Кропивницькому привласнення бюджетних коштів комерційною структурою при виконанні дорожніх робіт, повідомляє УНН.

У Кропивницькому СБУ викрила привласнення бюджетних коштів при дорожніх роботах

Правоохоронці встановили, що ділки протягом 2015-2016 років отримували замовлення від бюджетних установ міста, зокрема на ремонт вулиць обласного центру. Зловмисники вносили до актів виконаних робіт низку начебто зроблених операцій, які насправді не виконувалися. Під час перевірки документації співробітники спецслужби виявили, що керівництво комерційної структури підробило бухгалтерську і податкову звітність. За попередніми оцінками, сума збитків, завданих державному бюджету, перевищує три мільйони гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, активними учасниками тендерів на ремонти доріг залишаються фігуранти кримінальних проваджень, викриті правоохоронцями у заволодінні державними коштами.

Так, наприклад, компанія “ПБС”, викрита в заволодінні 22 млн грн під час ремонту доріг, нещодавно виграла тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту вартістю понад 38 млн грн. Крім того, зараз вона претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту дороги М-19 вартістю майже 80 млн грн.

Компанія “Автомагістраль”, яка підозрюється правоохоронцями у фінансових махінаціях, лише за останні три роки виграла тендерів на 1 млрд грн. Попри звинувачення правоохоронців у заволодінні державними коштами, компанія “Автомагістраль” стала переможцем одразу п’яти тендерів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на загальну суму майже 5 млн грн.

При цьому варто зауважити, що в цих тендерах компанія “Автомагістраль” була єдиним учасником торгів.

Також УНН повідомляв про розігрування тендерів на ремонт доріг між двома учасниками. Так, лише протягом другого півріччя 2016 року та першого кварталу 2017 року дві компанії — “Автомагістраль-Південь” і товариство з обмеженою відповідальністю “Онур Конструкціон Інтернешнл” — узяли участь у більш ніж десяти тендерах щодо поточного середнього та капітального ремонтів українських доріг загального користування, що проводить Служба автомобільних доріг Львівської області.

Водночас на тлі заяв Прем’єр-міністра В.Гройсмана та профільного міністра В.Омеляна про те, що 90% українських доріг перебувають в аварійному стані, обласні служби автомобільних доріг продовжують замовляти середні поточні ремонти замість капітальних.

Українські Національні Новини

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