В Кропивницком СБУ разоблачила присвоение бюджетных средств при дорожных работах

Правоохранители установили, что дельцы в течение 2015-2016 годов получали заказы от бюджетных учреждений города, в частности на ремонт улиц областного центра. Злоумышленники вносили в акты выполненных работ ряд вроде как сделанных операций, которые в действительности не выполнялись. Во время проверки документации сотрудники спецслужбы обнаружили, что руководство коммерческой структуры подделало бухгалтерскую и налоговую отчетность. По предварительным оценкам, сумма убытков, нанесенных государственному бюджету, превышает три миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, активными участниками тендеров на ремонт дорог остаются фигуранты уголовных производств, уличенные правоохранителями в завладении государственными средствами.

Так, например, компания "ПБС", уличенная в завладении 22 млн грн при ремонте дорог, недавно выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн. Кроме того, сейчас она претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.

Компания "Автомагистраль", которая подозревается правоохранителями в финансовых махинациях, только за последние три года выиграла тендеров на 1 млрд грн. Несмотря на обвинения правоохранительных органов в завладении государственными средствами, компания "Автомагистраль" стала победителем сразу пяти тендеров Управления жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Коростенского городского совета на общую сумму почти 5 млн грн.

При этом следует заметить, что в этих тендерах компания "Автомагистраль" была единственным участником торгов.

Также УНН сообщал о разыгрывании тендеров на ремонт дорог между двумя участниками. Таким образом, только в течение второго полугодия 2016 года и первого квартала 2017 года две компании - "Автомагистраль-Юг" и общество с ограниченной ответственностью "Онур Конструкцион Интернешнл" - приняли участие в более чем десяти тендерах по текущему среднему и капитальному ремонтам украинских дорог общего пользования, что проводит Служба автомобильных дорог Львовской области.

Вместе с тем на фоне заявлений премьер-министра В.Гройсмана и профильного министра В.Омеляна о том, что 90% украинских дорог находятся в аварийном состоянии, областные службы автомобильных дорог продолжают заказывать средние текущие ремонты вместо капитальных.