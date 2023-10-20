У Криворізькому районі працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Криворізькому районі працює ППО. Про це повідомив у Facebook голова Зеленодольської ОТГ Дмитро Невеселий, передає УНН.
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"Слава ППО!" - написав Невеселий.
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Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул також повідомив про роботу ППО за містом.
"Про вибухи, які були чутні в деяких районах міста. Все нормально. Це ефективна робота ППО за периметром", - зазначив Вілкул.
Додамо
Раніше у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.