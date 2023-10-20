В Криворожском районе работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Криворожском районе работает ПВО. Об этом сообщил в Facebook председатель Зеленодольской ОТГ Дмитрий Невеселый, передает УНН.
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"Слава ПВО!" - написал Невеселый.
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Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул также сообщил о работе ПВО за городом.
"О взрывах, которые были слышны в некоторых районах города. Все нормально. Это эффективная работа ПВО за периметром", - отметил Вилкул.
Добавим
Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.