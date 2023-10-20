В Криворожском районе работает ПВО

Цитата

"Слава ПВО!" - написал Невеселый.

Детали

Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул также сообщил о работе ПВО за городом.

"О взрывах, которые были слышны в некоторых районах города. Все нормально. Это эффективная работа ПВО за периметром", - отметил Вилкул.

Добавим

Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.