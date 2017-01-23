У Кривому Розі знову підпалили прапор України

“Прикро. У надлюдному місці знову спалено державний символ — прапор на стелі з фотографіями загиблих бійців у російсько-украïнській війні. Вочевидь, це відповідь на вчорашнє святкування Дня соборності”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, 15 січня на цьому ж місті невідомі підпалили державний символ.