У Кривому Розі знову підпалили прапор України
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 23 січня. УНН. У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомі знову підпалили державний прапор, встановлений біля пам’ятної дошки загиблим бійцям. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Тернівської районної ради у міста Кривий Ріг Віталій Пікул, інформує УНН-Центр.
“Прикро. У надлюдному місці знову спалено державний символ — прапор на стелі з фотографіями загиблих бійців у російсько-украïнській війні. Вочевидь, це відповідь на вчорашнє святкування Дня соборності”, — йдеться у дописі.
Нагадаємо, 15 січня на цьому ж місті невідомі підпалили державний символ.