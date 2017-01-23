В Кривом Роге снова подожгли флаг Украины
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 23 января. УНН. В Кривом Роге в Днепропетровской области неизвестные снова подожгли государственный флаг, установленный возле памятной доски погибшим бойцам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Терновского районного совета города Кривой Рог Виталий Пикул, информирует УНН-Центр .
"Досадно. В многолюдному месте снова сожжен государственный символ - флаг на стелле с фотографиями погибших бойцов в российско-украинской войне. Очевидно, это ответ на вчерашнее празднование Дня соборности ", - говорится в заметке.
Напомним, 15 января на этом же городе неизвестные подожгли государственный символ.