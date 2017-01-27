У Кривому Розі затримали прокурора на хабарі розміром 3 тисячі доларів США

“У Кривому Розі затримали прокурора на хабарі в 3 тисячі доларів США. 29-річний прокурор міської прокуратури збирався за 3 тисячі американських доларів вирішити питання про зняття арешту з автомобіля. Це при тому, що даний автомобіль проходить по кримінальній виробництва”, — йдеться в повідомленні.

Також міністр зазначив, що зараз на місці затримання працюють співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції і військової прокуратури Південного регіону.

Як повідомляв УНН, працівники Департаменту захисту Національної економіки поліції спільно з НАБУ затримали суддю Солом'янського суду міста Києва та директора адвокатського бюро при отриманні хабара 22000 доларів США за сприяння у знятті арешту на майно.