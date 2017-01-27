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В Кривом Роге задержали прокурора на взятке в 3000 долларов США

В Кривом Роге задержали прокурора на взятке в 3000 долларов США

Киев • УНН

 • 10800 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Кривом Роге задержали прокурора при получении взятки в размере 3000 долларов США. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"В Кривом Роге задержали прокурора на взятке в 3000 долларов США. 29-летний прокурор городской прокуратуры собирался за 3000 американских долларов решить вопрос о снятии ареста с автомобиля. Это при том, что данный автомобиль проходит по уголовному производства ", - говорится в сообщении.

Также министр отметил, что сейчас на месте задержания работают сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона.

Как сообщал УНН, работники Департамента защиты национальной экономики полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро при получении взятки 22000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество.

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