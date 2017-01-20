У Кривому Розі заарештували зловмисника за напад на поліцейського

Подія трапилась 25 грудня 2016 року біля магазину “Аврора” у м. Кривий Ріг. Потерпілий поліцейський разом зі своїм напарником прибули на місце виклику. В повідомленні йшлося, що двоє невідомих намагаються викрасти металеві решітки з вікон магазину.

Патрульні поліцейські за вчиненні вказаного злочину виявили та затримали двох осіб. Зловмисниками виявилися місцеві жителі, непрацюючі раніше судимі 27-річний та 29-річний молодики, які в стані алкогольного сп’яніння почали ображати працівників поліції та висловлюватись на їх адресу нецензурною лайкою. При цьому, один зі зловмисників почав хапати одного поліцейського за формений одяг, а інший наніс другому правоохоронцю три удари рукою в обличчя.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) КК України.

Чоловіку, який спричинив тілесні ушкодження патрульному, 19 січня цього року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дебоширу може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.