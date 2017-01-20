В Кривом Роге арестовали злоумышленника за нападение на полицейского

Инцидент произошел 25 декабря 2016 г. возле магазина "Аврора" в г. Кривой Рог. Пострадавший полицейский вместе со своим напарником прибыли на место вызова. В сообщении говорилось, что двое неизвестных пытаются похитить металлические решетки с окон магазина.

Патрульные полицейские за совершение указанного преступления обнаружили и задержали двух человек. Злоумышленниками оказались местные жители, неработающие ранее судимые 27-летний и 29-летний молодые люди, которые в состоянии алкогольного опьянения начали оскорблять сотрудников полиции и высказываться в их адрес нецензурной бранью. При этом, один из злоумышленников начал хватать одного полицейского за форменную одежду, а другой нанес второму милиционеру три удара рукой в ​​лицо.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст.345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины.

Мужчине, который нанес телесные повреждения патрульному, 19 января этого года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дебоширу может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.