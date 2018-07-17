У Кривому Розі прогримів потужний вибух у багатоповерхівці, є постраждалі

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Увечері 16 липня, близько 21:30, в Тернівському районі Кривого Рогу стався вибух на 8-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку, постраждали троє людей. Про це повідомляє кореспондент УНН з посиланням на прес-службу ДСНС. 

“На місце вибуху одразу були направлені рятувальники 16,14,12 державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. По прибуттю підрозділів, за інформацією, внаслідок вибуху повністю зруйновані 2-і квартири та пошкоджено 5-ть квартир міжкімнатні перегородки між квартирами на 8-му поверсі, спостерігаються тріщини по несущім конструкціям будинку, вибиті вікна у квартирах”, — йдеться у повідомленні.

У результаті вибуху постраждало 3 особи з них 1 дитина.

У зв язку з руйнуванням квартир 4 чоловіка з них 1 дитина,тимчасово відселені до територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів,самотніх та непрацездатних у місті Кривий Ріг. Мешканці інших квартир повернулися до своїх помешкань.

Загрози обрушень немає.

Співробітниками ДСНС евакуйовано 40 чол. з 8-го та 9-го поверхів.

До ліквідації події залучено 20чоловік та 4одиниці техніки підрозділів Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

На місці вибуху працює комісія ТЕБ та НС.

Співробітниками національної поліції ведуться слідчі дії.

Причина вибуху встановлюється.

Нагадаємо, 15 липня, вночі до Лиманського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території бази відпочинку у селищі Щурове стався вибух та є постраждалі.

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