В Кривом Роге прогремел мощный взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Вечером 16 июля, около 21:30, в Терновском районе Кривого Рога произошел взрыв в многоэтажном доме, пострадали три человека. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС.

“На место взрыва сразу были направлены спасатели 16,14,12 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. По прибытию подразделений, по информации, в результате взрыва полностью разрушены второй квартиры и повреждено 5-ть квартир, межкомнатные перегородки между квартирами на 8-м этаже, наблюдаются трещины по несущие конструкции дома, выбитые окна в квартирах”, — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали 3 человека из них 1 ребенок.

В связи с разрушением квартир 4 человека из них 1 ребенок, временно отселены в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров, одиноких и нетрудоспособных в городе Кривой Рог. Жители других квартир вернулись в свои дома.

Угрозы обрушений нет.

Сотрудниками ДСНС эвакуированы 40 человек. с 8-го и 9-го этажей.

К ликвидации происшествия привлечены 20чоловик и 4одиници техники подразделений Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

ЧП произошло по адресу улица Чаривна, 3. Люди услышали сильный взрыв на 8 этаже. По словам очевидцев, из-за взрывную волну посыпалось стекло из окон на 8 и 9 этаже.

Причиной происшествия, по предварительным данным, является взрыв газа.

На месте взрыва работает комиссия ТЭБ и ЧС.

Сотрудниками национальной полиции ведутся следственные действия.

Причина взрыва устанавливается.

Напомним, 15 июля, ночью в Лиманского отделения полиции поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Щурово произошел взрыв и есть пострадавшие.

Украинские Национальные Новости

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