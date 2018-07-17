В Кривом Роге прогремел мощный взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Вечером 16 июля, около 21:30, в Терновском районе Кривого Рога произошел взрыв в многоэтажном доме, пострадали три человека. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС.
“На место взрыва сразу были направлены спасатели 16,14,12 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. По прибытию подразделений, по информации, в результате взрыва полностью разрушены второй квартиры и повреждено 5-ть квартир, межкомнатные перегородки между квартирами на 8-м этаже, наблюдаются трещины по несущие конструкции дома, выбитые окна в квартирах”, — говорится в сообщении.
В результате взрыва пострадали 3 человека из них 1 ребенок.
В связи с разрушением квартир 4 человека из них 1 ребенок, временно отселены в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров, одиноких и нетрудоспособных в городе Кривой Рог. Жители других квартир вернулись в свои дома.
Угрозы обрушений нет.
Сотрудниками ДСНС эвакуированы 40 человек. с 8-го и 9-го этажей.
К ликвидации происшествия привлечены 20чоловик и 4одиници техники подразделений Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
ЧП произошло по адресу улица Чаривна, 3. Люди услышали сильный взрыв на 8 этаже. По словам очевидцев, из-за взрывную волну посыпалось стекло из окон на 8 и 9 этаже.
Причиной происшествия, по предварительным данным, является взрыв газа.
На месте взрыва работает комиссия ТЭБ и ЧС.
Сотрудниками национальной полиции ведутся следственные действия.
Причина взрыва устанавливается.
Напомним, 15 июля, ночью в Лиманского отделения полиции поступило сообщение о том, что на территории базы отдыха в поселке Щурово произошел взрыв и есть пострадавшие.