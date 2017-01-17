У Кривому Розі поліція відкрила провадження через підпал державного прапора
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Кривому Розі поліція розпочала кримінальне провадження через підпал невідомими державного прапора біля стели пам’яті бійців АТО, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Провадження відкрили за частиною 1 статті 296 Кримінального Кодексу України — хуліганство. Наразі встановлюються причетні особи й обставини інциденту.
Нагадаємо, що 15 січня в Кривому Розі біля стели із фотографіями загиблих бійців АТО невідомі спалили прапор України.