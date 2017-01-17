В Кривом Роге полиция открыла производство из-за поджога государственного флага
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Кривом Роге полиция начала уголовное производство из-за поджога неизвестными государственного флага у стелы памяти бойцов АТО, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Производство открыли по части 1 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины - хулиганство. Устанавливаются причастные лица и обстоятельства инцидента.
Напомним, что 15 января в Кривом Роге у стелы с фотографиями погибших бойцов АТО неизвестные сожгли флаг Украины.