У Кривому Розі чоловіка тримали на прив’язі та катували
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Поліція Кривого Рогу звільнила 27-річного чоловіка, якого незаконно утримували та катували. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Потерпілого від власного будинку викрав знайомий, після чого дві доби тримав на прив’язі та вимагав гроші.
“Співробітники Покровського відділення поліції отримали інформацію про знущання над людиною. За словами свідка, сусід утримує чоловіка на прив’язі у собачому ошийнику та б’є його. В ході оперативно-розшукових заходів 24 липня правоохоронці виявили потерплого, який мав на тілі численні тілесні ушкодження. Постраждалого доправили до лікарні. Також у квартирі затримали 31-річного зловмисника, причетного до злочину”, — йдеться у повідомленні.
Зловмисник змусив потерпілого сісти до автомобіля та відвіз до власної квартири. В оселі надів на чоловіка ошийник та прив’язав. Протягом двох днів він знущався над потерпілим, бив його та вимагав гроші. Також відібрав ключі від квартири, куди згодом навідався та викрав цінні речі.
Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.
“За катування, незаконне позбавлення волі та пограбування поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.1 ст. 127 (катування) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України”, — повідомили у поліції.