У Кривому Розі через витік та загоряння природного газу понад 10 тисяч мешканців залишился без газу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Ввечері 13 березня під час проведення зварювальних робіт на газопроводі у Кривому Розі Дніпропетровської області стався витік та загорання природного газу. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну довідку ДСНС.
“13 березня близько 21 год. у Покровському мікрорайоні м. Кривий Ріг при проведені зварювальних робіт газової труби низького тиску (діаметром 100 мм) стався витік та загорання природного газу. Без газопостачання залишилося 90 багатоповерхових житлових будинків (близько 14 тис. абонентів)”, — вказано у повідомленні рятувальників.
Прорив було ліквідовано о 23 годині 20 хвилин. На сьогодні заплановане відновлення газопостачання.
Як повідомляв УНН, у Києві загасили палаючий склад на Туполєва.