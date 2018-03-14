В Кривом Роге из-за утечки и возгорания газа более 10 тысяч жителей залишился без газа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Вечером 13 марта при проведении сварочных работ на газопроводе в Кривом Роге Днепропетровской области произошла утечка и возгорание природного газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную справку ГСЧС.
“13 марта около 21 час. в Покровском микрорайоне г. Кривой Рог при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления (диаметром 100 мм) произошла утечка и возгорание природного газа. Без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тыс. абонентов)”, — указано в сообщении спасателей.
Прорыв был ликвидирован в 23 часа 20 минут. На сегодня запланировано восстановление газоснабжения.
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