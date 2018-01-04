У Кристалбанку назвали іпотечну програму з "Київміськбудом" найвигіднішою на ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Програму іпотечного кредитування "Від мрій - до Дій", яку Кристалбанк запровадив спільно із холдинговою компанією "Київміськбуд", можна віднести до найвигідніших пропозицій на ринку. Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" розповів глава правління Кристалбанка Леонід Гребінський, повідомляє УНН.
У 2017 році Кристалбанк запровадив нові умови кредитування при покупці житла у провідного забудовника столиці ХК "Київміськбуд".
"Йдеться про програму "Від мрій - до Дій", яку можна віднести до найвигідніших пропозицій на ринку. Терміни кредитування становлять від 1 року до 20 років. При кредитуванні на один рік ставка по кредиту дорівнює 5% річних, при довгостроковому кредитуванні ставка в перший і другий роки становить - 7,5% річних і тільки після третього року - 24% річних. Щомісячна комісія, за допомогою якої багато банків збільшують ефективну (реальну) ставку по кредиту, відсутня", - розповів Гребінський.
Він зазначив, що, згідно з умовами кредитування, суму кредиту можна виплатити достроково без будь-яких обмежень і штрафних санкцій.
"Завдяки цьому українські сім'ї, не переплачуючи за кредит, можуть підготуватися до новосілля і закінчити ремонт. А з часом, якщо матеріальні можливості сім'ї покращаться, повністю погасити іпотеку в будь-який зручний момент", - зазначив Гребінський.