У Криму заявили про можливу диверсію на газопроводах і ЛЕП

"Вчора ввечері було перервано газопостачання декількох населених пунктів Південного берега Криму, також стався обвал опори ЛЕП. Правоохоронні органи з'ясовують обставини події. Розглядаються всі версії, включаючи диверсію", - повідомив С.Аксьонов.

За його словами, енергопостачання було відновлено за резервною ниткою, відновлювальні роботи на основній нитці тривають. Електропостачання планують повністю відновити протягом 72 годин, газопостачання - протягом доби.

Як повідомляє видання, у вівторок ввечері на двох високовольтних лініях, які частково здійснюють енергопостачання Південного берега Криму, відбулося технологічне порушення. Крім того, в Криму заявили про аварії на двох лініях газопроводу в районі Алушти.

За даними так званої влади Криму, в районі Алушти протягом доби були пошкоджені дві лінії газопроводу, в результаті чого без газу залишилися 1,5 тис. оіб. У зв'язку з першою аварією на газопроводі місцеві правоохоронні органи опрацьовують версію підриву, коментарів про другий НП поки не надходило.

Як повідомляв УНН, у вівторок вночі, з 1:30, служби з боку анексованого Криму повністю припинили рух транспортних засобів і пішоходів через адміністративний кордон з тимчасово окупованої території півострова.