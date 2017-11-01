У Криму заявили про можливу диверсію на газопроводах і ЛЕП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Криму обвалилась опора лінії електропередач, а також було перервано газопостачання декількох населених пунктів Південного берега, правоохоронці не виключають диверсію. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на повідомлення так званого голови Криму Сергія Аксьонова, передає УНН.
"Вчора ввечері було перервано газопостачання декількох населених пунктів Південного берега Криму, також стався обвал опори ЛЕП. Правоохоронні органи з'ясовують обставини події. Розглядаються всі версії, включаючи диверсію", - повідомив С.Аксьонов.
За його словами, енергопостачання було відновлено за резервною ниткою, відновлювальні роботи на основній нитці тривають. Електропостачання планують повністю відновити протягом 72 годин, газопостачання - протягом доби.
Як повідомляє видання, у вівторок ввечері на двох високовольтних лініях, які частково здійснюють енергопостачання Південного берега Криму, відбулося технологічне порушення. Крім того, в Криму заявили про аварії на двох лініях газопроводу в районі Алушти.
За даними так званої влади Криму, в районі Алушти протягом доби були пошкоджені дві лінії газопроводу, в результаті чого без газу залишилися 1,5 тис. оіб. У зв'язку з першою аварією на газопроводі місцеві правоохоронні органи опрацьовують версію підриву, коментарів про другий НП поки не надходило.
Як повідомляв УНН, у вівторок вночі, з 1:30, служби з боку анексованого Криму повністю припинили рух транспортних засобів і пішоходів через адміністративний кордон з тимчасово окупованої території півострова.