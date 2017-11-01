В Крыму заявили о возможной диверсии на газопроводах и ЛЭП

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35461 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100800 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153059 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115087 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115729 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112100 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103988 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106977 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103489 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152749 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму заявили о возможной диверсии на газопроводах и ЛЭП

В Крыму заявили о возможной диверсии на газопроводах и ЛЭП

Киев  •  УНН

 • 8791 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Крыму обрушилась опора линии электропередач, а также было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов Южного берега, правоохранители не исключают диверсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, передает УНН.

"Вчера вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов Южного берега Крыма, также произошло обрушение опоры ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию", - сообщил С.Аксенов.

По его словам, энергоснабжение было восстановлено по резервной нитке, восстановительные работы по основной нитке продолжаются. Электроснабжение планируют полностью восстановить в течение 72 часов, газоснабжение - в течение суток.

Как сообщает издание, во вторник вечером на двух высоковольтных линиях, которые частично осуществляют энергоснабжение Южного берега Крыма, произошло технологическое нарушение. Кроме того, в Крыму заявили об авариях на двух линиях газопровода в районе Алушты.

По данным так называемых властей Крыма, в районе Алушты в течение суток были повреждены две линии газопровода, в результате чего без газа остались 1,5 тыс. человек. В связи с первой аварией на газопроводе местные правоохранительные органы прорабатывают версию подрыва, комментариев о втором ЧП пока не поступало.

Как сообщал УНН, во вторник ночью, с 1:30, службы со стороны аннексированного Крыму полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированной территории полуострова.

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