В Крыму заявили о возможной диверсии на газопроводах и ЛЭП

"Вчера вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов Южного берега Крыма, также произошло обрушение опоры ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию", - сообщил С.Аксенов.

По его словам, энергоснабжение было восстановлено по резервной нитке, восстановительные работы по основной нитке продолжаются. Электроснабжение планируют полностью восстановить в течение 72 часов, газоснабжение - в течение суток.

Как сообщает издание, во вторник вечером на двух высоковольтных линиях, которые частично осуществляют энергоснабжение Южного берега Крыма, произошло технологическое нарушение. Кроме того, в Крыму заявили об авариях на двух линиях газопровода в районе Алушты.

По данным так называемых властей Крыма, в районе Алушты в течение суток были повреждены две линии газопровода, в результате чего без газа остались 1,5 тыс. человек. В связи с первой аварией на газопроводе местные правоохранительные органы прорабатывают версию подрыва, комментариев о втором ЧП пока не поступало.

Как сообщал УНН, во вторник ночью, с 1:30, службы со стороны аннексированного Крыму полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированной территории полуострова.