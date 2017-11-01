В Крыму заявили о возможной диверсии на газопроводах и ЛЭП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Крыму обрушилась опора линии электропередач, а также было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов Южного берега, правоохранители не исключают диверсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, передает УНН.
"Вчера вечером было прервано газоснабжение нескольких населенных пунктов Южного берега Крыма, также произошло обрушение опоры ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию", - сообщил С.Аксенов.
По его словам, энергоснабжение было восстановлено по резервной нитке, восстановительные работы по основной нитке продолжаются. Электроснабжение планируют полностью восстановить в течение 72 часов, газоснабжение - в течение суток.
Как сообщает издание, во вторник вечером на двух высоковольтных линиях, которые частично осуществляют энергоснабжение Южного берега Крыма, произошло технологическое нарушение. Кроме того, в Крыму заявили об авариях на двух линиях газопровода в районе Алушты.
По данным так называемых властей Крыма, в районе Алушты в течение суток были повреждены две линии газопровода, в результате чего без газа остались 1,5 тыс. человек. В связи с первой аварией на газопроводе местные правоохранительные органы прорабатывают версию подрыва, комментариев о втором ЧП пока не поступало.
Как сообщал УНН, во вторник ночью, с 1:30, службы со стороны аннексированного Крыму полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу с временно оккупированной территории полуострова.