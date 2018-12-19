У Криму затримали росіянина, причетного до "енергоблокади"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Співробітники ФСБ Росії затримали учасника формування, причетного до "енергоблокади" окупованого Криму і організував схованку з 12 кг тротилу. Про це йдеться в повідомленні відомства, передає УНН з посланням на ТАСС.
"Слідчим відділом УФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі пред'явлено звинувачення 57-річному громадянину Росії, затриманому при в'їзді в Крим 12 грудня. Чоловік звинувачується в незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (ч. 2 ст. 222 і ч. 2 ст. 222.1 КК РФ). Встановлено, що обвинувачений навесні 2018 року організував обладнання на території республіки схованки з боєприпасами і вибуховими речовинами для їх використання при скоєнні протиправних дій на території півострова. Співробітники УФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі та Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим виявили вказаний схрон, в якому знаходилося 12 кг тротилу і 200 патронів до вогнепальної зброї", - йдеться в повідомленні управління.
За інформацією ФСБ, обвинувачений причетний до діяльності "батальйону ім. Номана Челебіджихана". Як повідомляють російські ЗМІ, "батальйон підконтрольний Ленуру Іслямову, організатору підриву ЛЕП на території Херсонської області в 2015 році".
Нагадаємо, 20 жовтня в Генічеському та Чаплинському районах Херсонської області невідомі підірвали дві електроопори, які поставляли електроенергію в Крим.
Пізніше окупаційний прокурор Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі органи ФСБ в окупованому Криму порушили кримінальну справу за фактом створення незаконного збройного формування "батальйон ім. Номана Челебіджихана" в Херсонській області України.