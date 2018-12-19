В Крыму задержали россиянина, причастного к “энергоблокаде”

“Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение 57-летнему гражданину России, задержанному при въезде в Крым 12 декабря. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ). Установлено, что обвиняемый весной 2018 года организовал оборудование на территории республики тайника с боеприпасами и взрывчатыми веществами для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова. Cотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили указанный схрон, в котором находилось 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию”, — говорится в сообщении управления.

По информации ФСБ, обвиняемый причастен к деятельности “батальона им. Номана Челебиджихана”. Как сообщают российские СМИ, “батальон подконтролен Ленуру Ислямову, организатору подрыва ЛЭП на территории Херсонской области в 2015 году”.

Напомним, 20 октября в Геническом и Чаплынском районах Херсонской области неизвестные взорвали две электроопоры, которые поставляли электроэнергию в Крым.

Позднее оккупационный прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следственные органы ФСБ в оккупированном Крыму возбудили уголовное дело по факту создания незаконного вооруженного формирования "батальон им. Номана Челебиджихана"в Херсонской области Украины.