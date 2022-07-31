Окупанти визнали, що безпілотник на штаб чф рф запустили із Севастополя
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Так званий "сенатор" від тимчасово окупованого Криму ольга ковітіді заявила, що безпілотник, який атакував штаб чорноморського флоту рф у Севастополі, запустили всередині міста. Про це інформує УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Атаку, безумовно, було здійснено не ззовні, а з території Севастополя. Зараз тривають оперативно-розшукові заходи щодо пошуку винних, а організаторів теракту буде знайдено до вечора", – заявила ковітіді.
Нагадаємо
Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло розвожаєв повідомив, що сьогодні, в день військово-морського флоту росії, безпілотник атакував штаб чорноморського флоту рф.