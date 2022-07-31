Окупанти визнали, що безпілотник на штаб чф рф запустили із Севастополя

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"Атаку, безумовно, було здійснено не ззовні, а з території Севастополя. Зараз тривають оперативно-розшукові заходи щодо пошуку винних, а організаторів теракту буде знайдено до вечора", – заявила ковітіді.

Нагадаємо

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло розвожаєв повідомив, що сьогодні, в день військово-морського флоту росії, безпілотник атакував штаб чорноморського флоту рф.