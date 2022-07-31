Оккупанты признали, что беспилотник на штаб чф рф запустили из Севастополя

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"Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. Сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия по поиску виновных, а организаторы теракта будут найдены к вечеру", – заявила ковитиди.

Напомним

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев сообщил, что сегодня, в день военно-морского флота россии, беспилотник атаковал штаб черноморского флота рф.