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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты признали, что беспилотник на штаб чф рф запустили из Севастополя

Киев • УНН

 • 254905 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Так называемый "сенатор" от временно оккупированного Крыма ольга ковитиди заявила, что беспилотник, который атаковал штаб черноморского флота рф в Севастополе, запустили внутри города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. Сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия по поиску виновных, а организаторы теракта будут найдены к вечеру", – заявила ковитиди.

Напомним

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев сообщил, что сегодня, в день военно-морского флота россии, беспилотник атаковал штаб черноморского флота рф.

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